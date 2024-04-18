«Нас зальет»: синоптики назвали даты сильных дождей в ближайший месяц

Синоптики из Владимира опубликовали прогноз погоды на ближайшие 30 дней. Сильные дожди ожидаются 15, 16, 17, 23 апреля, а также 3, 5, 6 и 7 мая. В остальные дни прогнозируются небольшие осадки или переменная облачность. Температура воздуха будет в среднем +14...+17 градусов днем.

Наиболее прохладные дни придутся на 15-19 апреля и 12 мая с температурой +9...+12 градусов в дневное время. Самые теплые дни будут 10 и 11 апреля: +11 градусов ночью и +19 днем, согласно предварительному прогнозу, пишет ngnovoros.ru.