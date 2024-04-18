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Только не упадите: назван новый размер пенсии с 1 мая

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Только не упадите: назван новый размер пенсии с 1 мая
В России
Фото: @delo/ pixabay.com

С 1 мая 2024 года в России произойдут изменения в пенсионных выплатах для некоторых категорий граждан, пишет ngnovoros.ru.

Вот основные изменения:

  1. Летные экипажи гражданской авиации и пенсионеры угольной промышленности получат перерасчет дополнительных пенсионных выплат согласно новым правилам. Размер доплат будет зависеть от различных факторов, таких как стаж работы, уровень заработной платы и отчисления в социальные фонды. Эти пенсионные выплаты индексируются четыре раза в год, и одно из повышений приходится на 1 мая.
  2. Увеличение пенсии для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов первой группы. Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы, которые недавно стали пенсионерами, получат увеличение пенсии на 100 рублей. Это увеличение будет постоянным. Ранее действовавшее двукратное повышение для инвалидов первой категории старше 80 лет отменяется.
  3. Двойная накопительная пенсия в апреле. В апреле пенсионеры получат двойную накопительную пенсию, что позволит им насладиться первомайскими праздниками.
  4. График выплат будет изменен: сначала будут перечислены стандартные взносы за апрель, а затем в конце месяца граждане получат майскую пенсию. Некоторые пенсионеры получат две выплаты в апреле и ни одной в мае из-за этого изменения в графике выплат.

Информационное агентство «Informing»

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