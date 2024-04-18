Только не упадите: назван новый размер пенсии с 1 мая

С 1 мая 2024 года в России произойдут изменения в пенсионных выплатах для некоторых категорий граждан, пишет ngnovoros.ru.
Вот основные изменения:
- Летные экипажи гражданской авиации и пенсионеры угольной промышленности получат перерасчет дополнительных пенсионных выплат согласно новым правилам. Размер доплат будет зависеть от различных факторов, таких как стаж работы, уровень заработной платы и отчисления в социальные фонды. Эти пенсионные выплаты индексируются четыре раза в год, и одно из повышений приходится на 1 мая.
- Увеличение пенсии для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов первой группы. Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы, которые недавно стали пенсионерами, получат увеличение пенсии на 100 рублей. Это увеличение будет постоянным. Ранее действовавшее двукратное повышение для инвалидов первой категории старше 80 лет отменяется.
- Двойная накопительная пенсия в апреле. В апреле пенсионеры получат двойную накопительную пенсию, что позволит им насладиться первомайскими праздниками.
- График выплат будет изменен: сначала будут перечислены стандартные взносы за апрель, а затем в конце месяца граждане получат майскую пенсию. Некоторые пенсионеры получат две выплаты в апреле и ни одной в мае из-за этого изменения в графике выплат.