Все накопления денег обесценятся в апреле: новая волна девальвации как в 90-е неизбежна

Возможная девальвация рубля в ближайшие месяцы, как предполагают аналитики, может произойти из-за изменений в денежно-кредитной политике России. В частности, Центральный банк может приступит к снижению ключевой процентной ставки, что может повлиять на курс рубля.

Девальвация рубля может негативно повлиять на доходы

Аналитик Александр Потавин предположил, что до момента изменения процентной ставки рубль останется относительно стабильным по отношению к ведущим мировым валютам. Ожидается, что стоимость доллара будет кол****ься в диапазоне 90-95 рублей. Девальвация рубля может негативно повлиять на доходы и сбережения населения, поскольку обесценивание рубля приведет к повышению цен на импортные товары и, возможно, к инфляции.

Это, в свою очередь, может затронуть уровень жизни россиян. Для минимизации потенциальных негативных последствий от возможной девальвации рубля рекомендуется следить за экономической ситуацией, распределить сбережения между разными валютами и инвестициями, а также быть внимательными к изменениям в финансовой политике страны, пишет ngnovoros.ru.