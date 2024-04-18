Майские праздники 2024 года будут самыми страшными в XXI веке: синоптики напугали россиян

Прогноз погоды на майские праздники в России указывает на возможные сложности в плане климатических условий. Эксперты в области метеорологии отмечают, что первая половина мая может быть особенно сложной из-за непредсказуемой и неблагоприятной погоды во многих регионах страны.

В Москве ожидается прохладная погода с дневной температурой около 13 градусов Цельсия. Обильные осадки могут привести к длительным дождям и пасмурной погоде, что затруднит проведение праздников на свежем воздухе и огорчит дачников, занимающихся своими участками.

Дожди могут продолжаться несколько недель

В Сибири и на Урале прогнозируются также дождливые дни, что может повлиять на комфорт и планы на майские праздники. Дожди могут продолжаться несколько недель, а температура останется прохладной, на уровне 11-12 градусов. Такая погода может создать трудности для людей, планирующих провести майские праздники на улице или в сельской местности.

Лучше быть готовым к возможным изменениям и иметь запасной план для проведения праздников в случае плохой погоды, пишет ngnovoros.ru.