С 18 апреля начнут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет неожиданный сюрприз

Госавтоинспекция с 18 апреля 2024 года начнет активные рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения. Инспекторы будут обращать внимание на мелкие детали в поведении и внешнем виде водителей. Например, отсутствие верхней одежды у водителя в прохладное утро может вызвать подозрения о возможном употреблении алкоголя перед поездкой.

ГИБДД предупреждает, что вождение в нетрезвом виде карается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Также аналогичное наказание ждет тех, кто откажется пройти медосвидетельствование.

Рейды направлены на выявление злостных нарушителей ПДД, которые часто становятся причиной серьезных ДТП.

Всем участникам дорожного движения рекомендуется соблюдать правила и быть внимательными. Даже небольшие несоответствия во внешнем виде могут привлечь внимание инспекторов и привести к остановке для проверки, пишет ngnovoros.ru.