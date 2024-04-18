«Ответочка Кравитцу»: Диана Арбенина в кожаных штанах выполнила жим штанги

Диана Арбенина продолжает поражать своих многочисленных фанатов своими достижениями не только в музыкальной сфере, но и в области спорта. Ее ответ артисту Ленни Кравитцу в виде выполнения жима штанги вызвал восторг среди поклонников. Реакции фолловеров в ее Телеграм-канале говорят сами за себя.

Источник фото: @_DIANA_ARBENINA

Они выражают гордость и восхищение певицей за ее стойкость и силу. Кроме того, Арбенина подчеркнула, что она всегда активно занимается спортом не только сама, но и прививает любовь к физическим упражнениям детям.

Дочь исполнительницы Марта уже в одиннадцать лет начала заниматься футболом, сейчас выступает за «Спартак», а сын звезды увлечен боксом. Он тренируется вместе с матерью.