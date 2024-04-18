Названы самые теплые и самые холодные дни в мае

Владимирские синоптики представили россиянам свой предварительный прогноз погоды на май.

С 1 по 6 мая 2024 дневная температура будет +14...+16 градусов, ночью +10...+12. С 7 по 12 апреля 2024 будет немного теплее: +19...+21 днем и +14 ночью. Затем станет снова прохладнее, примерно до +14.

С 20 апреля уже ожидается 20-градусное тепло. Самые теплые дни в мае при этом предполагаются в конце месяца, с температурой до +24 днем, самые прохладные – это 5, 6, 14 апреля. Дожди ожидаются 1, 5, 9, 10, 12, 16, 19, 22 и 25 мая. Ясно и солнечно будет 11, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 28-30 числа. На остальные дни – переменная облачность, пишет ngnovoros.ru.