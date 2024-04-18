Начиная с сегодняшнего дня. Сбербанк предупредил тех, чьи телефоны имеют «Сбербанк Онлайн»

Пользователям приложения «Сбербанк Онлайн» необходимо быть бдительными из-за новой угрозы мошенничества. Преступники, выдавая себя за сотрудников банка, могут звонить через мессенджеры и просить обновить мобильное приложение. При согласии на трансляцию экрана для идентификации по биометрии, мошенники могут получить доступ к конфиденциальной информации, включая счет, коды безопасности и номер карты, что может привести к потере всех средств на счету.

Настоящие сотрудники банка никогда не будут звонить с такими просьбами.

Чтобы избежать утраты средств, рекомендуется не предоставлять доступ к экрану телефона и не переводить деньги по запросу от незнакомых лиц, пишет ngnovoros.ru.