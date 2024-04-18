В Кургане непрерывно звучит сирена: жителям нужно срочно эвакуироваться

В Кургане в некоторых районах города сирена звучит непрерывно из-за состояния дамбы, жителям необходимо срочно эвакуироваться. Эвакуация была объявлена в микрорайонах Малое Чаусово, Вороновка, Восточный из-за угрозы прорыва дамбы и сильного наводнения. Сирена прозвучала восьмой раз за последний час.

Информация о возможном наводнении и режиме сирены была сообщена ранее.

Валерий Земляных призвал всех жителей к немедленной эвакуации из зон риска

И. о. директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды, природных ресурсов Валерий Земляных призвал всех жителей к немедленной эвакуации из зон риска.

По расписанию, в случае чрезвычайной ситуации, сирена будет звучать каждые 2 часа.