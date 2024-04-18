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В Кургане непрерывно звучит сирена: жителям нужно срочно эвакуироваться

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В Кургане непрерывно звучит сирена: жителям нужно срочно эвакуироваться
В России
Фото: @Kireyonok_Yuliya / freepik.com

В Кургане в некоторых районах города сирена звучит непрерывно из-за состояния дамбы, жителям необходимо срочно эвакуироваться. Эвакуация была объявлена в микрорайонах Малое Чаусово, Вороновка, Восточный из-за угрозы прорыва дамбы и сильного наводнения. Сирена прозвучала восьмой раз за последний час. 

Информация о возможном наводнении и режиме сирены была сообщена ранее.

Валерий Земляных призвал всех жителей к немедленной эвакуации из зон риска

И. о. директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды, природных ресурсов Валерий Земляных призвал всех жителей к немедленной эвакуации из зон риска. 

По расписанию, в случае чрезвычайной ситуации, сирена будет звучать каждые 2 часа.

Информационное агентство «Informing»

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