Принято новое решение. Россиянам от 25 лет выплатят по 25 000 рублей с 20 апреля

С 20 апреля в России начнут выплачивать единовременное пособие в размере около 25 тысяч рублей семьям, в которых родился или был усыновлен ребенок. Выплата доступна всем гражданам России, у которых в семье появился ребенок, включая новорожденных и усыновленных детей. Размер выплаты составляет около 25 тысяч рублей, но может увеличиться до 187 тысяч рублей, если усыновляемый ребенок является инвалидом, старше 7 лет или является братом или сестрой других детей в семье.

Необходимо предоставить документы

Для получения пособия необходимо подать заявление в органы социальной защиты по месту жительства и предоставить документы, подтверждающие усыновление ребенка, такие как решение суда или свидетельство о рождении. Возраст заявителя не ограничен, поэтому выплату могут получить россияне от 25 лет и старше, пишет ngnovoros.ru.