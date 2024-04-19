«Теперь будет запрещено». У тех, кто имеет квартиру и дачу, наступают перемены с 20 апреля

С 20 апреля в России начинает действовать запрет на продажу квартир и дач по требованию незнакомых, представляющихся полицейскими, из-за участившихся мошеннических случаев. Мошенники звонят жертвам, утверждая, что их недвижимость продают от их имени, и уговаривают продать ее и перевести средства на «безопасный счет».

Вводится запрет на продажу имущества

Уже есть случаи, когда жертвы таких схем продавали свою недвижимость и теряли деньги, которые практически невозможно вернуть. Для защиты граждан вводится запрет на продажу имущества по первому требованию незнакомых, выдающих себя за полицейских. Владельцам квартир и дач настоятельно рекомендуется игнорировать такие звонки и обращаться в правоохранительные органы в случае сомнений, пишет ngnovoros.ru.