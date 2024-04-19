Сюрприз от властей: Что ждет неработающих пожилых граждан РФ уже с 1 мая 2024

С 1 мая в России планируется повышение пенсий для некоторых категорий граждан. Пенсионеры, достигшие 80 лет, получат доплату в размере 7,5 тысяч рублей ежемесячно. Индексация пенсий восстановится для тех, кто уволился в начале текущего года или предоставит документы о новом стаже работы в апреле.

Могут получить компенсационную выплату

Большинство изменений будет автоматически рассчитано Социальным фондом, но некоторые обстоятельства могут потребовать дополнительного подтверждения. Например, пенсионеры старше 80 лет или инвалиды первой группы, нуждающиеся в постоянной помощи, могут получить компенсационную выплату в размере 1,2 тысячи рублей.

Предельный размер гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям увеличится до 2,8 миллионов рублей, обеспечивая дополнительную защиту сбережений граждан, пишет ngnovoros.ru.