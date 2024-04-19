С 20 апреля выехавшим за город будут аннулировать права. Водителей ждет невероятный сюрприз

С 20 апреля на дорогах России появятся специальные посты, где сотрудники судебных приставов и налоговой службы будут проверять автомобилистов на наличие долгов. Если номер автомобиля совпадет с данными должников, машина будет остановлена сотрудниками ГИБДД.

Аннулирование водительского удостоверения

Водителям будет предложено оплатить задолженность, включая неоплаченные штрафы за нарушения ПДД или алименты. В случае отказа могут быть применены меры, такие как аннулирование водительского удостоверения до полного погашения долга.

Чтобы избежать негативных последствий, водителям рекомендуется проверить себя в базе данных должников и своевременно погасить задолженности, пишет ngnovoros.ru.