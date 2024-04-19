«Готовьтесь к худшему». Синоптики предупредили, чего ожидать от погоды

Синоптики предупреждают о резком изменении погоды на Урале и в Сибири в ближайшие выходные. На Урале, где последние дни были необычно теплыми, ожидается резкое похолодание из-за прихода ледяного арктического воздуха. Температура может упасть на 10 градусов за несколько часов.

В городах Урала, таких как Екатеринбург и Челябинск, температура снизится с 16-17 до 6-7 градусов, приведя к мокрому снегопаду и возможным заморозкам до -5 градусов.

В Сибири ожидается менее интенсивное похолодание. В Новосибирске температура в субботу составит +12 градусов, но к воскресенью упадет до +8 градусов, а к вечеру возможны заморозки до -1 градуса.