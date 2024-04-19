Вот что ждет неработающих пожилых граждан уже с 1 мая

С 1 мая планируется увеличение пенсий для определенных категорий граждан. Пенсионерам, достигшим 80 лет, будет предоставлена доплата в размере 7,5 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, индексация пенсий будет восстановлена для тех, кто уволился в начале текущего года или предоставит дополнительные документы о новом трудовом стаже в апреле.

Могут получить компенсацию в размере 1,2 тысячи рублей

Большинство изменений будут автоматически рассчитаны и отражены в базе данных Социального фонда. Однако для некоторых случаев могут потребоваться дополнительные подтверждения. Например, пенсионеры старше 80 лет или инвалиды первой группы могут получить компенсацию в размере 1,2 тысячи рублей, если найдется работающее лицо, готовое заботиться о них.

Увеличен также предельный размер гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям с 1,4 миллиона до 2,8 миллионов рублей, что обеспечивает дополнительную защиту сбережений граждан, пишет ngnovoros.ru.