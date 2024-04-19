Сменить номер стало сложней. Россияне массово подают заявки на смену мобильного оператора

В 2023 году в России количество запросов на перенос телефонных номеров к другим операторам значительно выросло, достигнув 16,5 млн, что на 50% больше, чем в предыдущем году. Однако количество успешных переносов снизилось с 2,65 миллионов до 2,6 миллионов. НИИР, управляющий Базой данных перенесенных номеров, не раскрывает информацию о распределении заявок между операторами, ссылаясь на коммерческую тайну.

Перенесено 704 тысячи номеров

В первом квартале 2023 года было подано около 4 млн заявок, но успешно перенесено лишь 704 тысячи номеров. Количество заявок уменьшилось на 11%, а успешных переносов увеличилось на 13% по сравнению с прошлым годом. Иванов отметил, что причиной отказов часто являются ошибки в персональных данных, такие как неправильно указанные номер паспорта или фамилия. Это приводит к необходимости повторно подавать заявление после коррекции данных, пишет ngnovoros.ru.