Выходные перенесли из-за ситуации в стране: в майские праздники внесены неожиданные изменения

27 апреля был перенесен на понедельник, 29 апреля, делая его дополнительным нерабочим днем. Также вторник, 30 апреля, стал выходным днем, перенесенным со 2 ноября. Дополнительный выходной пришелся на пятницу, 10 мая, за счет переноса рабочего дня с субботы, 6 января.

Майские праздники в этом году распределены следующим образом:

Первый блок праздничных дней:

Воскресенье, 28 апреля.

Понедельник, 29 апреля (перенесенный выходной).

Вторник, 30 апреля (дополнительный выходной).

Среда, 1 мая (День труда).

Рабочие дни:

Четверг, 2 мая.

Пятница, 3 мая.

Второй блок праздничных дней: