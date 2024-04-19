Выходные перенесли из-за ситуации в стране: в майские праздники внесены неожиданные изменения

27 апреля был перенесен на понедельник, 29 апреля, делая его дополнительным нерабочим днем. Также вторник, 30 апреля, стал выходным днем, перенесенным со 2 ноября. Дополнительный выходной пришелся на пятницу, 10 мая, за счет переноса рабочего дня с субботы, 6 января.
Майские праздники в этом году распределены следующим образом:
Первый блок праздничных дней:
- Воскресенье, 28 апреля.
- Понедельник, 29 апреля (перенесенный выходной).
- Вторник, 30 апреля (дополнительный выходной).
- Среда, 1 мая (День труда).
Рабочие дни:
- Четверг, 2 мая.
- Пятница, 3 мая.
Второй блок праздничных дней:
- Суббота, 4 мая.
- Воскресенье, 5 мая.
- Четверг, 9 мая (День Победы).
- Пятница, 10 мая (перенесенный выходной).
- Суббота, 11 мая.
- Воскресенье, 12 мая.