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Россиян ждет величайшая денежная реформа за последние 10-летия: изменит жизнь каждого

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Россиян ждет величайшая денежная реформа за последние 10-летия: изменит жизнь каждого
В России
Фото: @starline / freepik.com

Эльвира Набиуллина, руководитель Центрального банка России, подчеркнула важность пилотного проекта цифрового рубля, который активно развивается с участием 12 кредитных учреждений, около 600 человек и 30 торгово-сервисных предприятий из разных регионов. 

Цифровой рубль — третья форма российской валюты, предназначенная для дополнения наличных и безналичных средств. Пилотный проект включает операции с кошельками, переводы между гражданами, оплату товаров и услуг, а также использование смарт-контрактов, контролируемых регулятором. 

К 2025 году планируется сделать цифровой рубль обычным средством платежей без комиссий для граждан, с ограничением на сумму пополнения кошелька и установлением тарифов для предпринимателей. Эти изменения привлекают внимание бизнеса и граждан, открывая новые перспективы для экономики, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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