Пенсию поднимут на 30%: нужна всего одна запись в трудовой книжке

Внесены существенные изменения для граждан России, имеющих трудовой стаж от 20 лет. Теперь они могут увеличить свою пенсию на 30%, при выполнении определенных условий. Владельцы трудовых книжек с длительным стажем имеют право на перерасчет и увеличение пенсий вдвое, если в них есть соответствующая запись.

Также граждане, работавшие на территориях Крайнего Севера, могут получить удвоенную пенсию. Для одобрения заявки на увеличение выплат достаточно иметь лишь 15% северного стажа от общего. Засчитываются не только фактическая работа, но и курсы повышения квалификации и практика. Также существует возможность увеличить пенсию на 30% для граждан с опытом работы на территориях, приравненных к северу, при условии не менее 20 лет трудового стажа, пишет ngnovoros.ru.