1 сентября российских школьников ожидают новые предметы

В новом учебном году в российских школах запускается предмет «Семьеведение». Это не просто урок, а часть внеклассной работы или «Разговоров о важном».

«Семьеведение» посвящено вопросам семьи и ее ценностям. Учителя будут проводить доверительные беседы с учениками, чтобы сформировать у них позитивное отношение к созданию семьи.

Разрабатывается национальный проект «Семья»

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, большинство российской молодежи в возрасте от 18 до 35 лет стремится к созданию счастливой семьи. В связи с этим разрабатывается национальный проект «Семья», включающий новые и обновленные программы поддержки молодых семей, пишет ngnovoros.ru.