Теперь любого предпенсионреа можно уволить. Минтруд расставил точки над i

«Российская газета» сообщает, что Минтруд уточнил, что работодатель не имеет права отказать в приеме на работу или уволить сотрудника из-за его предпенсионного возраста.

При увольнении предпенсионера после истечения срока трудовых отношений не предусмотрены особые привилегии или гарантии

Однако при увольнении предпенсионера после истечения срока трудовых отношений не предусмотрены особые привилегии или гарантии. Например, если сотрудник был принят на работу на время отпуска по уходу за ребенком основной сотрудницы, его можно уволить при возвращении последней на работу в соответствии с общими правилами. Трудовой кодекс РФ не содержит специальных положений относительно прекращения трудового договора с предпенсионерами, пишет ngnovoros.ru.