Информинг » В России » Теперь любого предпенсионреа можно уволить. Минтруд расставил точки над i

Теперь любого предпенсионреа можно уволить. Минтруд расставил точки над i

Image 16+
Теперь любого предпенсионреа можно уволить. Минтруд расставил точки над i
В России
Фото: @pressfoto / freepik.com

«Российская газета» сообщает, что Минтруд уточнил, что работодатель не имеет права отказать в приеме на работу или уволить сотрудника из-за его предпенсионного возраста. 

При увольнении предпенсионера после истечения срока трудовых отношений не предусмотрены особые привилегии или гарантии

Однако при увольнении предпенсионера после истечения срока трудовых отношений не предусмотрены особые привилегии или гарантии. Например, если сотрудник был принят на работу на время отпуска по уходу за ребенком основной сотрудницы, его можно уволить при возвращении последней на работу в соответствии с общими правилами. Трудовой кодекс РФ не содержит специальных положений относительно прекращения трудового договора с предпенсионерами, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

С завтрашнего дня – полный запрет: всех, кто снимает деньги с банковской карты, ждет неожиданный сюрприз

С завтрашнего дня – полный запрет: всех, кто снимает деньги с банковской карты, ждет неожиданный сюрприз

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Теперь любого предпенсионреа можно уволить. Минтруд расставил точки над i

Вчера, 23:53

Сюрприз от властей: Что ждет неработающих пожилых граждан РФ уже с 1 мая 2024

Вчера, 18:38

Вот что ждет неработающих пожилых граждан уже с 1 мая

Вчера, 17:43

Выходные перенесли из-за ситуации в стране: в майские праздники внесены неожиданные изменения

Вчера, 17:33

«Готовьтесь к худшему». Синоптики предупредили, чего ожидать от погоды

Вчера, 17:08

1 сентября российских школьников ожидают новые предметы

Вчера, 16:43

Сменить номер стало сложней. Россияне массово подают заявки на смену мобильного оператора

Вчера, 15:18

Принято новое решение. Россиянам от 25 лет выплатят по 25 000 рублей с 20 апреля

Вчера, 13:48

С 20 апреля выехавшим за город будут аннулировать права. Водителей ждет невероятный сюрприз

Вчера, 13:23

Пенсию поднимут на 30%: нужна всего одна запись в трудовой книжке

Вчера, 13:13

Россиян ждет величайшая денежная реформа за последние 10-летия: изменит жизнь каждого

Вчера, 12:13

«Теперь будет запрещено». У тех, кто имеет квартиру и дачу, наступают перемены с 20 апреля

Вчера, 10:33

Когда отдыхаем на майских праздниках и чего ожидать от погоды

Вчера, 10:03

В Кургане непрерывно звучит сирена: жителям нужно срочно эвакуироваться

18-04-2024, 22:18

Только не упадите: назван новый размер пенсии с 1 мая

18-04-2024, 17:23

Начиная с сегодняшнего дня. Сбербанк предупредил тех, чьи телефоны имеют «Сбербанк Онлайн»

18-04-2024, 15:53

С 18 апреля начнут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет неожиданный сюрприз

18-04-2024, 15:38

Названы самые теплые и самые холодные дни в мае

18-04-2024, 14:03

«Нас зальет»: синоптики назвали даты сильных дождей в ближайший месяц

18-04-2024, 14:03

Все накопления денег обесценятся в апреле: новая волна девальвации как в 90-е неизбежна

18-04-2024, 13:03

Новости партнеров
2023
ru-RU