«Теперь станет бесплатно». Новая льгота вводится для каждого пенсионера уже с 20 апреля

С 20 апреля 2024 года пенсионеры смогут бесплатно посещать Екатерининский парк в Царском Селе каждый вторник. Для этого им потребуется пенсионное удостоверение или справка о назначении пенсии для подтверждения возраста. Эксперт по пенсионным вопросам, Анастасия Киреева, приветствует эту новую льготу, подчеркивая, что это приятная возможность для пожилых людей.

Дни бесплатного посещения различаются

Она также напомнила, что пенсионеры могут бесплатно посещать такие крупные музеи, как Эрмитаж, Русский музей и Третьяковская галерея, причем дни бесплатного посещения различаются для каждого музея. Льгота доступна для пенсионеров из всех регионов России, и не требуется местная прописка, пишет ngnovoros.ru.