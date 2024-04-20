Россияне стали получать уведомления о пенсии в новом формате

С начала года около 960 тысяч человек получили уведомления от Социального фонда о предполагаемом размере своей будущей пенсии. Уведомления отправлены через личные кабинеты на портале госуслуг для мужчин от 45 лет и женщин от 40 лет. Каждое уведомление содержит информацию о трудовом стаже, пенсионных коэффициентах и ожидаемом размере пенсии. Это позволяет оценить накопления и проверить данные удобным образом.

Фонд раз в три года отправляет информацию о пенсии через портал госуслуг

С момента запуска уведомлений в 2022 году 35 миллионов человек получили их. Фонд раз в три года отправляет информацию о пенсии через портал госуслуг. Если не зарегистрированы там, информацию можно получить в клиентских службах фонда.

В 2024 году страховая пенсия по старости будет доступна мужчинам от 63 лет и женщинам от 58 лет при страховом стаже не менее 15 лет. Для выхода на пенсию по возрасту в 2024 году необходим пенсионный коэффициент не менее 28,2, пишет ngnovoros.ru.