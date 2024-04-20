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Выплаты уже начались: до 15 тысяч рублей единоразово могут получить пенсионеры

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Выплаты уже начались: до 15 тысяч рублей единоразово могут получить пенсионеры
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев

Пожилым гражданам вручены уведомления о единовременном финансовом пособии, которое начнут выплачивать с апреля. Они смогут получить до 15 тысяч рублей одним платежом на свои счета в каждом регионе. 

При достижении 80 лет фиксированная выплата удвоится

Этот бонус предусмотрен для пожилых людей, достигших пенсионного возраста. Федерально предусмотрено автоматическое увеличение размера пенсии для таких граждан, и при достижении 80 лет фиксированная выплата удвоится. В результате, пенсионеры могут получать более 16 тысяч рублей, если достигнут 90 лет. Однако это применяется только к получателям страховой пенсии по старости. 

На региональном уровне также могут быть предоставлены дополнительные выплаты. Например, в Ленинградской области и Петербурге долгожителям будут предоставлены специальные средства, увеличивающиеся с возрастом до 25 тысяч рублей в год при достижении 100 лет, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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