Выплаты уже начались: до 15 тысяч рублей единоразово могут получить пенсионеры

Пожилым гражданам вручены уведомления о единовременном финансовом пособии, которое начнут выплачивать с апреля. Они смогут получить до 15 тысяч рублей одним платежом на свои счета в каждом регионе.

При достижении 80 лет фиксированная выплата удвоится

Этот бонус предусмотрен для пожилых людей, достигших пенсионного возраста. Федерально предусмотрено автоматическое увеличение размера пенсии для таких граждан, и при достижении 80 лет фиксированная выплата удвоится. В результате, пенсионеры могут получать более 16 тысяч рублей, если достигнут 90 лет. Однако это применяется только к получателям страховой пенсии по старости.

На региональном уровне также могут быть предоставлены дополнительные выплаты. Например, в Ленинградской области и Петербурге долгожителям будут предоставлены специальные средства, увеличивающиеся с возрастом до 25 тысяч рублей в год при достижении 100 лет, пишет ngnovoros.ru.