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Всех, кто проживает в квартире с балконом, ждет неприятный сюрприз уже 20 апреля

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Всех, кто проживает в квартире с балконом, ждет неприятный сюрприз уже 20 апреля
В России
Фото: @prostooleh / freepik.com

После решения Верховного суда, жители России, обитающие в квартирах с балконами, столкнулись с новым правилом, которое вступит в силу с 20 апреля.

Право пользоваться балконом не освобождает его владельца от ответственности перед соседями

Это решение было инициировано после жалобы одной семьи на вредное воздействие дыма от курения, исходящего с балкона их соседа, на их здоровье. Несмотря на то, что несколько судов ранее отклонили иск этой семьи, Верховный суд принял решение, уточнив, что право пользоваться балконом не освобождает его владельца от ответственности перед соседями. 

Таким образом, открылась возможность для потерпевших требовать компенсацию за вред, причиненный их здоровью, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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