«Не вздумайте брать»: Роскачество предупреждает всех, кто закупается в «Пятерочке», «Магните», «Ашане»

Эксперты Роскачества провели исследование 21 образца подсолнечного масла от различных производителей в России. Проверка включала оценку качества и безопасности по 44 критериям.

19 марок полностью соответствуют стандартам и превосходят требования Роскачества, могут быть удостоены российского Знака качества. Среди них: «Я люблю готовить«, «Злато", "Ласка", "Аннинское", "Урожайное", "Щедрое лето", "Корона изобилия", "Вкусвилл", "Светлица", Spar, "Щедрый год", "Красная цена", Mr.Ricco, "Миладора", Ideal, "Благо", "Слобода", "Золотая семечка», »Олейна».

Масло под брендом «Затея» вошло в антирейтинг

Однако масло под брендом «Затея» вошло в антирейтинг из-за превышения содержания глицидола. С начала 2025 года такое превышение будет рассматриваться как нарушение, и многие производители уже меняют технологии для снижения риска загрязнения масла, пишет ngnovoros.ru.