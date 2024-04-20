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Уже с 1 мая: неработающим российским пенсионерам придет приятная сумма

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Уже с 1 мая: неработающим российским пенсионерам придет приятная сумма
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев

С начала мая в России вступают в силу существенные изменения в системе пенсионных выплат. 

Какие изменения в системе пенсионных выплат вступят в силу

Ключевым моментом является повышение пенсий для лиц, достигших 80 лет, на 7,5 тысячи рублей ежемесячно, что обеспечит дополнительную финансовую поддержку. Также предусмотрено восстановление индексации пенсий для определенных категорий пенсионеров без отдельного заявления. Некоторым категориям, таким как лица старше 80 лет или инвалиды первой группы, могут быть назначены дополнительные выплаты до 1,2 тысячи рублей при наличии работоспособного человека, готового оказывать помощь.

Кроме того, увеличен предельный размер гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям до 2,8 миллиона рублей, что обеспечит дополнительное страховое покрытие для граждан, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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