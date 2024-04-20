Россияне больше не увидят в своих почтовых ящиках квитанции за ЖКУ

Скоро жители России могут получить возможность отказаться от бумажных квитанций при оплате жилищно-коммунальных услуг, по информации из Государственной Думы.

Законопроект, поддержанный комиссией по жилищным правам, планируется обсудить в июне. Предложение уже прошло одобрение в комитете по строительству и ЖКХ.

Собственникам квартир больше не придется посещать почтовый ящик

Ожидается, что этот шаг значительно ускорит процесс оплаты и снизит уровень задолженности, так как собственникам больше не придется посещать почтовый ящик в при пустующих квартирах.

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