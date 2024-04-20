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Россияне больше не увидят в своих почтовых ящиках квитанции за ЖКУ

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Россияне больше не увидят в своих почтовых ящиках квитанции за ЖКУ
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев

Скоро жители России могут получить возможность отказаться от бумажных квитанций при оплате жилищно-коммунальных услуг, по информации из Государственной Думы. 

Законопроект, поддержанный комиссией по жилищным правам, планируется обсудить в июне. Предложение уже прошло одобрение в комитете по строительству и ЖКХ. 

Собственникам квартир больше не придется посещать почтовый ящик

Ожидается, что этот шаг значительно ускорит процесс оплаты и снизит уровень задолженности, так как собственникам больше не придется посещать почтовый ящик в при пустующих квартирах. 

В других новостях, мужские ветровки доступны со скидкой 30% на sudar.su в апреле, а на metrkvadratnyi.rf представлены 3 способа безопасной передачи денег за квартиру. 
На repeat.ru можно ознакомиться с причинами редкого волосистого покрова и методами его ухода, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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