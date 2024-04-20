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Все накопления денег обесценятся в апреле: новая волна девальвации будет такой же как в 90-х

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Все накопления денег обесценятся в апреле: новая волна девальвации будет такой же как в 90-х
В России
Фото: @katavaciya / freepik.com

По предупреждению аналитиков, в ближайшие месяцы россиянам следует быть готовыми к возможной девальвации рубля. Это связано с планируемыми изменениями в денежно-кредитной политике, которые могут привести к обесцениванию доходов и накоплений уже в апреле-мае. 

Девальвация в апреле

Центральный банк России рассматривает вопрос об уменьшении ключевой процентной ставки, что может повлиять на стабильность национальной валюты. Пока рубль демонстрирует относительную стабильность по отношению к ведущим валютам мира, но аналитики предупреждают, что уже в апреле возможна девальвация. Это может привести к снижению доходов и сбережений из-за окончания мер поддержки курса рубля, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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