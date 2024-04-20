За квартиру и дачу больше платить не нужно: у россиян появились новые льготы

Пенсионеры получат приятный сюрприз: освобождение от некоторых платежей, включая налоги за жилье в городе и на дачных участках. Эта льгота распространяется на объекты недвижимости при определенных условиях.

Освобождается от уплаты налога

По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, после достижения пенсионного возраста и начисления пенсии человек автоматически освобождается от уплаты налога на недвижимость, включая квартиры, дома и дачные участки. Эта льгота также распространяется на небольшие постройки до 50 квадратных метров.

Однако, если у пенсионера две квартиры, ему все равно придется оплатить налог за одну из них, но можно выбрать объект с более выгодной ставкой налога. Что касается дач, освобождение от налога распространяется на участки площадью до шести соток, пишет ngnovoros.ru.