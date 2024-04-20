Теперь точно запрещено. Пенсионеров, у которых есть дети и внуки, ждут неприятные новости с 21 апреля

С 21 апреля пенсионерам, у которых есть дети или внуки, следует быть особенно осторожными из-за нового вида мошенничества, нацеленного на людей с молодыми родственниками. Преступники могут звонить, утверждая, что ваш ребенок или внук попал в беду и требует денег.

Лучше положить трубку

Они могут использовать поддельные голоса или цифровые портреты на основе данных из интернета. Чтобы распознать мошенников, следует обращать внимание на незнакомые номера, подозрительные голоса и никогда не переводить деньги незнакомцам. Если вы получили такой звонок, лучше положить трубку и перезвонить своему родственнику по известному вам номеру.

Будьте бдительны и предупредите своих пожилых родственников об этой новой угрозе, сообщает ngnovoros.ru.