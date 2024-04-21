«За услуги ЖКХ с 21 апреля можно будет не платить». Приятная новость для пенсионеров

С 21 апреля 2024 года пенсионеры, уезжающие на дачу, получают возможность оформить перерасчет за коммунальные услуги, что поможет им сэкономить на оплате ЖКХ.

Для этого необходимо обратиться в ближайший МФЦ с заявлением. Приложить к заявлению документы, подтверждающие отсутствие владельца в квартире. Это могут быть билеты на электричку или путевка в санаторий.

Перерасчет можно оформить по следующим услугам: холодная и горячая вода, водоотведение, газ, электричество. Этот процесс доступен только в случае отсутствия счетчиков в квартире или если составлен акт о невозможности его установки. Перерасчет можно оформить за любой период отсутствия в квартире, но не менее 5 дней.

Если в квартире установлены счетчики, то необходимо оперативно подавать показания по этим приборам. В таком случае в платежках будут отображаться нулевые цифры, пишет ngnovoros.ru.