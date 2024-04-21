«Мы прекращаем работу c 21 апреля». Новое решение Ozon и Wildberries окажет влияние на россиян

Онлайн-магазины Wildberries и Ozon вносят серьезные изменения в свою работу для российских потребителей. Wildberries, например, изменяет процесс доставки заказов до пунктов выдачи из-за перегрузки многих точек. Теперь эта услуга станет платной, что может затронуть клиентов, предпочитающих этот способ получения товаров.

С 21 апреля клиенты могут столкнуться с новой политикой, особенно при увеличении нагрузки на пункты выдачи. Что касается маркетплейса Ozon, то он прекращает поддержку старых версий своего мобильного приложения для устройств iPhone с операционной системой 12 и ниже. Пользователям необходимо обновить приложение до последней версии для продолжения использования, пишет ngnovoros.ru.