«Майские 2024 года будут самыми страшными в 21 веке». Синоптики огорчили россиян

Майский период может принести неблагоприятную погоду, считают метеорологи, предупреждая о возможных вызовах в климатическом отношении, редко встречаемых в XXI веке. В центральных регионах России, включая Москву, ожидаются прохладные температуры и значительные осадки с 28 апреля по 5 мая. Эти продолжительные дожди могут создать трудности для дачников.

В Сибири также прогнозируются длительные дожди на протяжении нескольких недель, что может установить новый рекорд по количеству осадков за последние 24 года. Температура в этих регионах ожидается около 11-12 градусов, пишет ngnovoros.ru.