Индексацию отменят, а пенсии пересчитают: пенсионеров ошарашили изменениями

Пенсионерам объявлены изменения в начислении пенсий, отменяется индексация в пользу перерасчета выплат. Эксперт Власов уточнил, что это затронет работающих пенсионеров, которые не получают ежегодные прибавки. Они могут обеспечить себе индексацию, став самозанятыми и переходя на новый налоговый режим. Этот статус предоставляет новые возможности, не требуя пенсионных взносов и дает право на ежегодную индексацию.

Однако, начав уплачивать взносы, индексация отменяется, но открывается возможность для перерасчета пенсии. Перерасчет выплат проводится ежегодно в августе для трудоустроенных пенсионеров, учитывая накопленные пенсионные баллы за прошлый год. Максимальное увеличение составляет три балла, что примерно равно 400 рублям, пишет ngnovoros.ru.