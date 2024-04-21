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Индексацию отменят, а пенсии пересчитают: пенсионеров ошарашили изменениями

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Индексацию отменят, а пенсии пересчитают: пенсионеров ошарашили изменениями
В России
Фото: @Alex-V / pixabay.com

Пенсионерам объявлены изменения в начислении пенсий, отменяется индексация в пользу перерасчета выплат. Эксперт Власов уточнил, что это затронет работающих пенсионеров, которые не получают ежегодные прибавки. Они могут обеспечить себе индексацию, став самозанятыми и переходя на новый налоговый режим. Этот статус предоставляет новые возможности, не требуя пенсионных взносов и дает право на ежегодную индексацию. 

Однако, начав уплачивать взносы, индексация отменяется, но открывается возможность для перерасчета пенсии. Перерасчет выплат проводится ежегодно в августе для трудоустроенных пенсионеров, учитывая накопленные пенсионные баллы за прошлый год. Максимальное увеличение составляет три балла, что примерно равно 400 рублям, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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