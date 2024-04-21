Минтруд РФ: любого предпенсионера можно уволить

По информации из «Российской газеты», работодатель не имеет права отказать в приеме на работу или уволить сотрудника из-за его предпенсионного возраста. Однако предпенсионерам не предоставляются особые привилегии или гарантии при увольнении по истечении срока трудовых отношений.

Министерство труда пояснило, что если с работником был заключен трудовой договор на время отпуска по уходу за ребенком основной сотрудницы, то при ее возвращении предпенсионера можно уволить в соответствии с общими правилами. Трудовой кодекс РФ не содержит специальных положений о прекращении трудового договора с предпенсионером, сообщает ngnovoros.ru.