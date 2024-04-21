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Платить не придется. Начиная с 21 апреля новая льгота вводится для всех пенсионеров

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Платить не придется. Начиная с 21 апреля новая льгота вводится для всех пенсионеров
В России
Фото: @curatorsmmmvideosbg / freepik.com

С 21 апреля в ряде российских регионов пенсионеры смогут получить специальные транспортные карты, позволяющие им бесплатно пользоваться общественным транспортом в течение месяца. Инициативу поддержали молодые активисты, и власти вышли им навстречу.

Для получения карты пенсионерам достаточно предъявить пенсионное удостоверение или паспорт. Выдача карт начнется 21 апреля и продлится три дня.

С 1 мая по 1 июня пенсионеры смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями. На карту будет записано десять поездок в пределах города или поселка. Во многих регионах пенсионерам с дачами предоставят льготы на бесплатный проезд до их участков. Для проверки наличия льгот следует обратиться в местное отделение социальной защиты, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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