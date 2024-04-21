Редкое природное явление над Москвой и Ярославлем вызывает у людей удивление

Жители Москвы и Ярославской области были поражены красотой северного сияния, которое возникло вчера в результате магнитных бурь. Однако оказалось, что северное сияние не очень безопасно.

Проведенное советскими учеными исследование выявило, что определенные формы полярных сияний имеют частоту, близкую к основным ритмам мозга, что может вызывать сбои в его работе. Так, яркие вспышки алого цвета, совпадающие с этой частотой, вызывают обострения хронических недугов, а также сбои в работе вестибулярного аппарата, головные боли и припадки, похожие на эпилептические, пишет Pro Город Ярославль.