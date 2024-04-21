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В сети оценили встречу Покровского и Смольянинова

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В сети оценили встречу Покровского и Смольянинова
Знаменитости
Источник фото: @max_pokrovskiy

Два иноагента, Макс Покровский* и Артур Смольянинов*, опубликовали в своих соцсетях видеоролик, на котором пьют вино, шутят и изображают небывалое единение. Однако комментарии пользователей интернета о видеоролике отражают негативное отношение к этому событию. 

Источник фото: @max_pokrovskiy

Пользователи отмечают, что образ жизни этих личностей вызывает у них разочарование и отвращение. Они выражают мнение, что выглядят Покровский* и Смольянинов* неестественно, а их шутки и поведение кажутся притворными и пустыми. Некоторые комментаторы также утверждают, что эти действия являются попыткой показать, что у них всё хорошо, но на самом деле это не так. 

Остальные высказываются о том, что они скучают по России, но их поступки вызывают негативное отношение и неодобрение, пишет АиФ.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

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