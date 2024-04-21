Минтруд: пенсионеру со званием «Ветеран труда» назначена жирная прибавка к пенсии в 2024 году

Статус «Ветеран труда» предоставляет ряд привилегий и дополнительных выплат для лиц, которые имеют определенные заслуги перед страной и обладают необходимым трудовым стажем. Эти привилегии включают в себя:

Ежемесячные дополнительные выплаты к пенсии.

Льготы при оплате жилья и коммунальных услуг.

Льготы на общественный транспорт.

Льготы на медицинское обслуживание, лекарства и санаторно-курортное лечение.

Чтобы получить статус «Ветеран труда», необходимо иметь определенные заслуги перед страной, такие как награды орденами или медалями, почетные звания, награды Президента России или ведомственные знаки отличия, а также иметь долгий трудовой стаж, не менее 15 лет, в соответствующей сфере деятельности и общий трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Процедура присвоения статуса «Ветеран труда» и условия для этого определяются законодательством и нормативными актами каждого региона. Решение о присвоении статуса принимается губернатором или другими органами государственной власти региона. Сохранение статуса имеет некоторые особенности, в зависимости от уровня присвоения (региональный или федеральный), пишет ngnovoros.ru.