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За неисправный счетчик можно взыскать с УК. Какие выплаты положены владельцам жилья

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За неисправный счетчик можно взыскать с УК. Какие выплаты положены владельцам жилья
В России
Фото: @delo / pixabay.com

Жильцы многоквартирных домов имеют право на компенсацию в случае неисправности общедомового счетчика, учитывающего потребление коммунальных услуг на общедомовые нужды. Если счетчик выходит из строя, плата начисляется по нормативам потребления, что может привести к завышению суммы.

Суд обязал компенсировать переплату

Судебная практика подтверждает это право, как в случае с двумя владельцами квартир, которые выиграли дело против управляющей компании из-за неисправного счетчика тепла. Суд обязал компанию компенсировать не только переплату за отопление, но и моральный вред и штраф за нарушение прав потребителей.

Если управляющая компания отказывается удовлетворить требования, жильцы могут обратиться в суд для защиты своих прав, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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