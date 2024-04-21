За неисправный счетчик можно взыскать с УК. Какие выплаты положены владельцам жилья

Жильцы многоквартирных домов имеют право на компенсацию в случае неисправности общедомового счетчика, учитывающего потребление коммунальных услуг на общедомовые нужды. Если счетчик выходит из строя, плата начисляется по нормативам потребления, что может привести к завышению суммы.

Суд обязал компенсировать переплату

Судебная практика подтверждает это право, как в случае с двумя владельцами квартир, которые выиграли дело против управляющей компании из-за неисправного счетчика тепла. Суд обязал компанию компенсировать не только переплату за отопление, но и моральный вред и штраф за нарушение прав потребителей.

Если управляющая компания отказывается удовлетворить требования, жильцы могут обратиться в суд для защиты своих прав, пишет ngnovoros.ru.