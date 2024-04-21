Можно смело брать и не боятся отравиться, там чистое мясо. Росконтроль назвал наилучшие марки колбасы

Росконтроль провел проверку различных марок колбас и выделил лучшие из них, состав которых содержит только чистое мясо. Среди вареной колбасы лучшими признаны «Дымов», «Еремкина Т. П.» и «Рублёвский».

В категории варено-копченой колбасы выделяются «Велком» и «Окраина». А в сегменте полукопченой колбасы лидируют «Раменский деликатес», «Велком» и «БахрушинЪ».

Все эти колбасы соответствуют ГОСТу и не содержат вредных добавок, поэтому их можно безопасно покупать и употреблять в пищу, пишет ngnovoros.ru.