Теперь будет запрещено. Всех, у кого есть дача и авто, ждет новое правило с 22 апреля

С 22 апреля вступает в силу запрет на мытье автомобилей на дачных участках. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 10 000 рублей. Это ограничение распространяется как на территории садоводческих товариществ (СНТ), так и на частных дачах.

Для наложения штрафа необходима жалоба от соседей. Попытка помыть машину у реки или другого водоема также влечет за собой штраф: для физических лиц - до 1 000 рублей; для юридических лиц - до 100 000 рублей.

Юридическим лицам также грозит штраф в размере 300 000 рублей за заезд в реку для мытья автомобиля, а также за мытье арендованных автомобилей, пишет ngnovoros.ru.