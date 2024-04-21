«Неделя с 22 апреля все нам испортит». Синоптики поменяли прогноз

Согласно прогнозам синоптиков Gismeteo, с 22 апреля в различных регионах России ожидаются резкие климатические изменения. В Сибири прогнозируются перепады температуры от аномального тепла до похолодания с осадками в виде снега с дождем. В Новосибирске температура может снизиться с +25 до +1 градуса, затем снова поднимется до +10 градусов.

В Центральной России ожидается потепление, с температурой в Москве до +26 градусов, устанавливая новый апрельский рекорд, но затем температура постепенно снизится на 5-6 градусов.

Резкие изменения в погоде могут повлиять на планы людей, поэтому рекомендуется быть готовыми к изменениям и адаптировать свои планы в соответствии с погодными условиями, пишет ngnovoros.ru.