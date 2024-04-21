Дата озвучена: возвращения заморозков в Центральную Россию

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о понижении температуры в ночь на пятницу в регионах ЦФО до отрицательных значений из-за северных воздушных масс. Он отметил, что уже в четверг будет заметное понижение температуры, так как воздушные массы будут поступать с севера, а ночью пятницы температуры станут отрицательными.

Согласно прогнозам метеорологов, начиная с 9 апреля в столицу России поступает жаркий африканский воздух, что приводит к резкому повышению дневных и ночных температур на 10-12 градусов выше нормы, пишет ngnovoros.ru.