Голикова озвучила новый размер пенсий: пенсионеров огорошили

Увеличение размера страховой пенсии до 18 521 рубля представляет собой значительный шаг в реформировании пенсионной системы России. Этот амбициозный план может действительно изменить жизнь многих граждан страны, обеспечив им более комфортные условия в пожилом возрасте.

Однако, чтобы получить страховую пенсию по старости, необходимо соответствовать определенным критериям, включая возрастные ограничения и минимальный трудовой стаж. Переходный период, позволяющий гражданам приспособиться к новым требованиям, также учитывается.

Увеличение минимального трудового стажа и индивидуального пенсионного коэффициента являются частью этих изменений, призванных обеспечить устойчивость и эффективность пенсионной системы в будущем, пишет ngnovoros.ru.