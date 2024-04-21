Экзамены на носу. Серьезные перемены ждут выпускников в России

Министерство просвещения и Рособрнадзор представляют проект приказа о внесении изменений в расписание ЕГЭ на 2024 год. В этом обновленном расписании предусмотрена уникальная возможность для выпускников - пересдача ЕГЭ по одному из предметов на их выбор.
Основной этап ЕГЭ:
- 23 мая: география, литература, химия;
- 28 мая: русский язык;
- 31 мая: математика (базовый и профильный уровни);
- 4 июня: обществознание, физика;
- 7 июня: информатика (письменная часть), иностранные языки (устная часть);
- 8 июня: информатика (устная часть), иностранные языки (устная часть);
- 11 июня: биология, история, иностранные языки (письменная часть).
Резервный день:
- 21 июня: все предметы
Пересдачи:
- 4 июля: иностранные языки (письменная часть), информатика, обществознание, русский язык, физика, химия;
- 5 июля: биология, география, математика (базовый и профильный уровни), иностранные языки (устная часть), история, литература.
Эти пересдачи предназначены для выпускников, желающих улучшить свои результаты. При пересдаче предыдущие результаты по данному предмету аннулируются, пишет ngnovoros.ru.