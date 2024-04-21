Экзамены на носу. Серьезные перемены ждут выпускников в России

Министерство просвещения и Рособрнадзор представляют проект приказа о внесении изменений в расписание ЕГЭ на 2024 год. В этом обновленном расписании предусмотрена уникальная возможность для выпускников - пересдача ЕГЭ по одному из предметов на их выбор.

Основной этап ЕГЭ:

23 мая: география, литература, химия;

28 мая: русский язык;

31 мая: математика (базовый и профильный уровни);

4 июня: обществознание, физика;

7 июня: информатика (письменная часть), иностранные языки (устная часть);

8 июня: информатика (устная часть), иностранные языки (устная часть);

11 июня: биология, история, иностранные языки (письменная часть).

Резервный день:

21 июня: все предметы

Пересдачи:

4 июля: иностранные языки (письменная часть), информатика, обществознание, русский язык, физика, химия;

5 июля: биология, география, математика (базовый и профильный уровни), иностранные языки (устная часть), история, литература.

Эти пересдачи предназначены для выпускников, желающих улучшить свои результаты. При пересдаче предыдущие результаты по данному предмету аннулируются, пишет ngnovoros.ru.