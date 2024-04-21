Набиуллина в своей речи дала сигналы к действию. К чему стоит готовиться россиянам, у которых рублевые сбережения

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что если инфляция в стране продолжит замедляться, то во второй половине 2024 года регулятор может снизить ключевую ставку.

Ключевая ставка влияет на доходность вкладов и накопительных счетов. Поэтому снижение ключевой ставки приведет к снижению ставок по депозитам. Это важно учитывать тем, у кого есть сбережения в рублях. Набиуллина подчеркнула, что Центробанк осторожно относится к снижению ставки из-за высоких инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

Не стал снижать ключевую ставку

Опыт других стран показывает, что преждевременное снижение ставок может привести к новой волне роста цен, которую будет сложнее сдержать. Поэтому 22 марта Центробанк не стал снижать ключевую ставку, которая осталась на уровне 16%, пишет ngnovoros.ru.