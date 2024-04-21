Информинг » В России » Набиуллина в своей речи дала сигналы к действию. К чему стоит готовиться россиянам, у которых рублевые сбережения

Набиуллина в своей речи дала сигналы к действию. К чему стоит готовиться россиянам, у которых рублевые сбережения

Image 16+
Набиуллина в своей речи дала сигналы к действию. К чему стоит готовиться россиянам, у которых рублевые сбережения
В России
Фото: @amixstudio / freepik.com

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что если инфляция в стране продолжит замедляться, то во второй половине 2024 года регулятор может снизить ключевую ставку. 

Ключевая ставка влияет на доходность вкладов и накопительных счетов. Поэтому снижение ключевой ставки приведет к снижению ставок по депозитам. Это важно учитывать тем, у кого есть сбережения в рублях. Набиуллина подчеркнула, что Центробанк осторожно относится к снижению ставки из-за высоких инфляционных ожиданий населения и бизнеса. 

Не стал снижать ключевую ставку

Опыт других стран показывает, что преждевременное снижение ставок может привести к новой волне роста цен, которую будет сложнее сдержать. Поэтому 22 марта Центробанк не стал снижать ключевую ставку, которая осталась на уровне 16%, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Редкое природное явление над Москвой и Ярославлем вызывает у людей удивление

Редкое природное явление над Москвой и Ярославлем вызывает у людей удивление

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Жирная прибавка к пенсии в мае: как ее можно получить

Сегодня, 15:33

Набиуллина в своей речи дала сигналы к действию. К чему стоит готовиться россиянам, у которых рублевые сбережения

Сегодня, 13:13

Можно смело брать и не боятся отравиться, там чистое мясо. Росконтроль назвал наилучшие марки колбасы

Сегодня, 12:03

За неисправный счетчик можно взыскать с УК. Какие выплаты положены владельцам жилья

Сегодня, 11:08

Минтруд: пенсионеру со званием «Ветеран труда» назначена жирная прибавка к пенсии в 2024 году

Сегодня, 10:38

Редкое природное явление над Москвой и Ярославлем вызывает у людей удивление

Сегодня, 10:13

Индексацию отменят, а пенсии пересчитают: пенсионеров ошарашили изменениями

Сегодня, 07:18

Минтруд РФ: любого предпенсионера можно уволить

Сегодня, 06:28

Платить не придется. Начиная с 21 апреля новая льгота вводится для всех пенсионеров

Сегодня, 03:13

Намного хуже девальвации: это точно обесценит все деньги россиян и сделает их бедными

Сегодня, 01:38

Указ подписан. Пенсионеров, которым от 60 до 80 лет, ждет невероятное изменение с 21 апреля

Сегодня, 00:13

По сообщению от СФР за стаж каждому доплатят более 10 тыс. рублей – кто в списках

Вчера, 23:48

«Проверят квартиру каждого с 21 апреля». Новый сюрприз для пенсионеров от 55 лет

Вчера, 23:43

Уже точно случится: Набиуллина призвала готовиться к появлению новой валюты

Вчера, 23:23

Указ подписан. Новая льгота вводится с 21 апреля для всех пенсионеров от 55 лет и старше

Вчера, 23:08

Неожиданно для россиян: пенсионный возраст поднимут еще на 3 года

Вчера, 18:28

С 21 апреля полный бак бесплатно. Автомобилистов ждет неожиданное изменение на АЗС

Вчера, 18:03

И работающим, и неработающим пенсионерам. Пожилое население призвали оформить новую льготу за стаж 20 лет

Вчера, 17:38

Указ подписан. Пенсионеров с пенсией ниже 35 000 рублей, ждет сюрприз с 21 апреля

Вчера, 14:38

Теперь точно запрещено. Пенсионеров, у которых есть дети и внуки, ждут неприятные новости с 21 апреля

Вчера, 13:38

Новости партнеров
2023
ru-RU