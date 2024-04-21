Все накопления обесценятся в апреле: наступает новая волна девальвации как в 90-х

Россиян предупредили о возможной девальвации рубля в ближайшие месяцы. Доходы и накопления могут обесцениться уже в апреле-мае. Аналитик связывает это с изменениями в денежно-кредитной политике, которые планируются руководством ключевых финансовых учреждений страны. Материал опубликовали на сайте deita.ru.

Рубль будет демонстрировать стабильность

Центральный банк России рассматривает возможность уменьшения ключевой процентной ставки в ближайшем будущем. До того как это произойдет, рубль, по мнению эксперта, будет демонстрировать стабильность по отношению к ведущим валютам мира. Курс доллара США останется на уровне 90-95 рублей все ближайшие месяцы.

Однако уже в апреле в России, с высокой степенью вероятности, начнется девальвация рубля, предупреждает аналитик. Доходы и сбережения ждет обвал из-за окончания мер поддержки курса рубля со стороны денежных властей страны, пишет ngnovoros.ru.