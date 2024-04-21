Жирная прибавка к пенсии в мае: как ее можно получить

В мае пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста или получившие первую группу инвалидности и имеющие длительный стаж работы, ожидают прибавку к своей пенсии. Также пенсионеры-участники Великой Отечественной войны получат отдельную выплату.

Доплата за возраст или инвалидность

При достижении гражданином 80-летнего возраста или установлении первой группы инвалидности, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается на 100%, что составляет 8 134 рубля. Эти категории пенсионеров получат увеличение выплат с 1 мая или c 1 июня, в зависимости от времени наступления обстоятельств.

Доплата за стаж

Также предусмотрена доплата к пенсии за длительный стаж работы для работников угольной промышленности и членов летных экипажей. Эти доплаты также начнут выплачиваться с 1 мая. Для получения доплаты необходимо соответствовать следующим условиям:

Отработать 25 лет на предприятии, специализирующемся на угольной промышленности, занимаясь работами по добыче угля и сланца, а также строительством угольных шахт.

Требуется также иметь опыт работы в течение 20 лет в должности проходчика, забойщика на отбойных молотках или машиниста горных выемочных машин.

Для кандидатов, которые трудились в качестве членов летных экипажей гражданской авиации, необходим стаж работы 25 лет. Женщинам достаточно иметь 20 лет опыта работы для получения данной доплаты.

Как получить

Надбавки автоматически оформляются и выплачиваются, поэтому нет необходимости подавать какие-либо заявления. Региональные доплаты также назначаются автоматически, пишет ngnovoros.ru.

Ко Дню Победы

Кроме того, ежегодно ко Дню Победы гражданам, являющимся участниками Великой Отечественной войны, инвалидам и труженикам тыла, выплачивается денежная помощь в размере 10 тысяч рублей в апреле-мае.